У Мадьяра ставят целью подготовить Венгрию к вступлению в еврозону, вероятно, до 2030 года

В партии-победительнице парламентских выборов в Венгрии "Тиса" ставят одной из целей готовить страну к вступлению в еврозону и допускают, что определят желаемой датой 2030 год.

Как сообщает Telex, пишет "Европейская правда", об этом заявил ответственный за вопросы финансов в "Тисе" Андраш Карман.

Карман отметил, что "Тиса" с приходом к власти оценит финансовое положение страны и проведет консультации, после чего определят целевую дату для вступления в еврозону.

По его мнению, условия для этого можно создать до 2030 года, но при более благоприятном сценарии – даже быстрее.

Одним из факторов Карман назвал стабильность цен, но отметил, что этого не хотят добиваться путем государственного регулирования, поскольку это противоречит принципам нормальной рыночной экономики.

Напомним, последней к еврозоне присоединилась Болгария, где евро вошел в обращение рядом с национальной валютой левом с 1 января 2026 года; с 1 февраля расчеты окончательно перешли на евро.

17 апреля в Будапешт приезжает делегация Еврокомиссии, чтобы обсудить с представителями "Тисы" условия разблокирования европейских средств для Венгрии. В том числе обсудят ситуацию с займом ЕС на 90 млрд евро для Украины, который до сих пор был заблокирован из-за вето Орбана.