Орбан визнав свою відповідальність за провал "Фідес" на виборах

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у своєму першому після поразки на виборах інтерв’ю заявив, що визнає свою повну відповідальність за результат, який перевів його партію "Фідес" в опозицію.

Прем’єр-міністр Угорщини визнав, що послання до виборців його опонента, лідера "Тиси" Петера Мадяра, було "сильнішим", ніж у "Фідес", тому політсила і програла вибори.

На запитання журналіста про те, чи не передбачав він своєї поразки, Орбан відповів, що був впевнений у перемозі своєї партії.

"Якби я це побачив, я б не вів таку кампанію. Я думав, що ми переможемо… Ця поразка дуже болісна, бо всі віддали все, що могли", – сказав він проурядовому медіа Patriota.

Очільник угорського уряду також заявив, що ця "політична ера в Угорщині закінчилася", але дав зрозуміти, що не піде з посади лідера партії.

Орбан сказав, що поразка вимагає повного оновлення "Фідес" та загалом правих сил, анонсувавши реорганізацію керівництва партії та її представництва в парламенті. Партійні збори "Фідес" заплановані на 28 квітня.

"Якщо моя громада скаже мені сидіти в задньому ряду, я це зроблю… Якщо вони скажуть мені вивести команду на поле, я це зроблю", – додав Орбан.

Як відомо, за кілька годин після закриття виборчих дільниць в Угорщині 12 квітня прем’єр Віктор Орбан після 16 років при владі визнав поразку і привітав суперників з перемогою.

За даними ЗМІ Орбан не братиме участі в неформальній зустрічі Європейської ради на Кіпрі наступного тижня.

