Орбан признал свою ответственность за провал "Фидес" на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем первом после поражения на выборах интервью заявил, что признает свою полную ответственность за результат, который перевел его партию "Фидес" в оппозицию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", передает 24.hu.

Премьер-министр Венгрии признал, что послание к избирателям его оппонента, лидера "Тисы" Петера Мадьяра, было сильнее, чем у "Фидес", поэтому его политсила и проиграла выборы.

На вопрос журналиста о том, не предвидел ли он своего поражения, Орбан ответил, что был уверен в победе своей партии.

"Если бы я это увидел, я бы не вел такую кампанию. Я думал, что мы победим... Это поражение очень болезненно, потому что все отдали всё, что могли", – сказал он проправительственному медиа Patriota.

Глава венгерского правительства также заявил, что эта "политическая эра в Венгрии закончилась", но дал понять, что не уйдет с должности лидера партии.

Орбан сказал, что поражение требует полного обновления "Фидес" и вообще правых сил, анонсировав реорганизацию руководства партии и ее представительства в парламенте. Партийное собрание "Фидес" запланировано на 28 апреля.

"Если моя партия скажет мне сидеть в заднем ряду, я это сделаю... Если они скажут мне вывести команду на поле, я это сделаю", – добавил Орбан.

Как известно, через несколько часов после закрытия избирательных участков в Венгрии 12 апреля премьер Виктор Орбан после 16 лет у власти признал поражение и поздравил соперников с победой.

По данным СМИ, Орбан не будет участвовать в неформальной встрече Европейского совета на Кипре на следующей неделе.

