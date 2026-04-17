Сибига: провал Орбана открывает Украине путь к ускорению вступления в ЕС

Министр иностранных дел Андрей Сибига выразил надежду, что провал режима Виктора Орбана в Венгрии дает шанс Украине ускорить путь в Европейский Союз.

Об этом он заявил в рамках Анталийского дипломатического форума во время публичной дискуссии ADF Talks, пишет "Европейская правда".

Сибига заявил, что после многих лет "провокаций со стороны режима Орбана" Украина получила шанс ускорить свой европейский путь, официально открыть шесть переговорных кластеров, разблокировать кредит ЕС в размере 90 млрд евро и усилить 20-й пакет санкций против РФ.

Также украинский министр высказался относительно антиукраинской риторики, которая была одним из ключевых частей предвыборной кампании Орбана.

"Провал антиукраинской риторики во время выборов в Венгрии стал сигналом для подобных политических сил в других странах, что такая риторика не работает", – добавил Сибига.

Как известно, через несколько часов после закрытия избирательных участков в Венгрии 12 апреля премьер Виктор Орбан после 16 лет у власти признал поражение и поздравил соперников с победой.

По данным СМИ, Орбан, который покидает свой пост главы венгерского правительства, не будет участвовать в неформальной встрече Европейского совета на Кипре на следующей неделе.

Также Орбан в своем первом после поражения на выборах интервью заявил, что признает свою полную ответственность за результат, который перевел его партию "Фидес" в оппозицию.

Также советуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Перезагрузка Венгрии. Что изменит для Украины поражение Орбана и чего ждать от Мадьяра.