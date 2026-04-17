Президент Румунії закликає до єдності в уряді на тлі чуток про відставку прем'єра

Президент Румунії Нікушор Дан заявив про своє посередництво у конфлікті між коаліційними партіями на тлі повідомлень ЗМІ про підготовку до можливої відставки прем’єр-міністра Іліє Боложана.

Про це, як пише "Європейська правда", президент сказав в інтерв’ю Europa FM.

Останніми днями перед Румунією постала загроза чергової політичної кризи. Найбільша партія в урядовій коаліції – Соціал-демократична – наступного тижня готується винести на розгляд питання про відставку прем’єр-міністра Іліє Боложана.

За словами джерел, соціал-демократи хочуть зберегти коаліційний уряд, але з іншим прем'єр-міністром.

Боложан зі свого боку неодноразово відмовлявся піти у відставку. Якщо він продовжуватиме триматися за посаду, Соціал-демократична партія погрожує вийти зі складу коаліції.

Президент Румунії закликав політичні сили "зберігати спокій" задля збереження чинного уряду.

"У період, коли кожен або більшість прихильників цих партій відчувають сильні емоції щодо партнера по уряду, я намагаюся бути посередником в цій соціальній ситуації. Зрештою, для управління Румунією має бути створена коаліція між тими самими партіями. Іншого варіанту немає", – сказав Дан.

Президент попередив про наближення політичної кризи у тому разі, якщо коаліційні партнери не домовляться про вирішення конфліктних питань.

"Відповідь на цю політичну кризу прийде від двох основних партій, що беруть участь: Соціал-демократичної партії та Національної ліберальної партії. Ми побачимо їх дії в найближчі тижні... ми знайдемо рішення, щоб ми могли вивести Румунію у правильному, прозахідному напрямку", – додав глава держави.

У лютому уряд Румунії вже перебував під загрозою розпаду через дебати щодо реформи, яка передбачає скорочення витрат у місцевих та центральних органах влади.

А в грудні коаліційний уряд Іліє Боложана пережив голосування про недовіру, яке провели після другої спроби підвищити пенсійний вік для суддів і прокурорів і обмежити їхні пенсії.