Президент Румынии призывает к единству в правительстве на фоне слухов об отставке премьера

Президент Румынии Никушор Дан заявил о своем посредничестве в конфликте между коалиционными партиями на фоне сообщений СМИ о подготовке к возможной отставке премьер-министра Илие Боложана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", президент сказал в интервью Europa FM.

В последние дни Румыния оказалась перед угрозой очередного политического кризиса. Крупнейшая партия в правительственной коалиции – Социал-демократическая – на следующей неделе готовится вынести на рассмотрение вопрос об отставке премьер-министра Илие Боложана.

По словам источников, социал-демократы хотят сохранить коалиционное правительство, но с другим премьер-министром.

Боложан со своей стороны неоднократно отказывался уйти в отставку. Если он будет продолжать держаться за должность, Социал-демократическая партия угрожает выйти из состава коалиции.

Президент Румынии призвал политические силы "сохранять спокойствие" для сохранения действующего правительства.

"В период, когда каждый или большинство сторонников этих партий испытывают сильные эмоции в отношении партнера по правительству, я пытаюсь быть посредником в этой социальной ситуации. В конце концов, для управления Румынией должна быть создана коалиция между теми же партиями. Другого варианта нет", – сказал Дан.

Президент предупредил о приближении политического кризиса в том случае, если коалиционные партнеры не договорятся о решении конфликтных вопросов.

"Ответ на этот политический кризис придет от двух основных участвующих партий: Социал-демократической партии и Национальной либеральной партии. Мы увидим их действия в ближайшие недели... мы найдем решение, чтобы мы могли вывести Румынию в правильном, прозападном направлении", – добавил глава государства.

В феврале правительство Румынии уже находилось под угрозой распада из-за дебатов по реформе, которая предусматривает сокращение расходов в местных и центральных органах власти.

А в декабре коалиционное правительство Илие Боложана пережило голосование о недоверии, которое провели после второй попытки повысить пенсионный возраст для судей и прокуроров и ограничить их пенсии.