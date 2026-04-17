Стармер "розлючений" через скандал із перевіркою експосла Британії у США

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прокоментував нові деталі справи експосла у США Пітера Мендельсона, звинуваченого у зв’язках з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Цього тижня стало відомо, що експосол Британії у США Пітер Мендельсон перед своїм призначенням на посаду не пройшов перевірку на безпеку, однак посадовці Міністерства закордонних справ не повідомили про це уряд.

"Не можу пробачити, що мене не поінформували про провал перевірки Мендельсона", – заявив на це Стармер.

Прем’єр Британії каже, що "вражений" тим, що йому про це не повідомили, а також заявив, що "абсолютно розлючений".

"Мені не повідомили, що він не пройшов перевірку безпеки, жодному міністру не повідомили. Даунінг-стріт не повідомили – це абсолютно неприйнятно. Цілком неприйнятно, що прем’єр-міністру, який здійснює призначення, не повідомляють про провалену перевірку безпеки", – сказав він.

Також він анонсував, що у понеділок, 20 квітня, "викладе всі відповідні факти з повною прозорістю" перед парламентом.

Прем'єрство Стармера вже опинялося під загрозою після того, як наприкінці січня Міністерство юстиції США опублікувало нові файли у справі засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна. З них випливає, що призначений Стармером на посаду посла у США Пітер Мендельсон надсилав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

Як відомо, 11 березня британський уряд опублікував понад 100 сторінок документів у справі Мендельсона. Вони свідчать, що радники прямо вказували Стармеру, що стосунки Мендельсона із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном становлять загальний репутаційний ризик.

12 березня на Даунінг-стріт підтвердили, що Стармер читав попередження про зв'язки Мендельсона з Епштейном перед тим, як призначити його на дипломатичну посаду.

Читайте також: "Чорний лебідь" для Стармера: чи призведе справа Епштейна до відставки прем'єра Британії.