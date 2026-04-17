Стармер "в ярости" из-за скандала с проверкой бывшего посла Великобритании в США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал новые детали дела экс-посла в США Питера Мендельсона, обвиняемого в связях с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

На этой неделе стало известно, что экс-посол Великобритании в США Питер Мендельсон перед своим назначением на должность не прошел проверку на безопасность, однако чиновники Министерства иностранных дел не сообщили об этом правительству.

"Не могу простить, что меня не проинформировали о провале проверки Мендельсона", – заявил на это Стармер.

Премьер Британии говорит, что "поражен" тем, что ему об этом не сообщили, а также заявил, что "абсолютно зол".

"Мне не сообщили, что он не прошел проверку безопасности, ни одному министру не сообщили. Даунинг-стрит не сообщили – это абсолютно неприемлемо. Совершенно неприемлемо, что премьер-министру, который осуществляет назначения, не сообщают о проваленной проверке безопасности", – сказал он.

Также он анонсировал, что в понедельник, 20 апреля, "изложит все соответствующие факты с полной прозрачностью" перед парламентом.

Премьерство Стармера уже оказывалось под угрозой после того, как в конце января Министерство юстиции США опубликовало новые файлы по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна. Из них следует, что назначенный Стармером на должность посла в США Питер Мендельсон посылал Эпштейну детали чувствительных экономических дискуссий правительства Британии.

Как известно, 11 марта британское правительство опубликовало более 100 страниц документов по делу Мендельсона. Они свидетельствуют, что советники прямо указывали Стармеру, что отношения Мендельсона с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном представляют общий репутационный риск.

12 марта на Даунинг-стрит подтвердили, что Стармер читал предупреждение о связях Мендельсона с Эпштейном перед тем, как назначить его на дипломатическую должность.

