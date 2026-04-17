Король Швеции прибыл в Украину

Король Швеции Карл XVI Густав в пятницу, 17 апреля, прибыл с визитом во Львов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает шведский вещатель SVT.

В поездке короля сопровождает министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

На повестке дня визита – посещение школ и больниц во Львове для "ознакомления с опытом войны".

Карл XVI Густав уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вместе они приняли участие в церемонии возложения цветов к могилам погибших украинских военных.

Эта поездка стала первым визитом монарха Швеции в Украину с начала полномасштабной российской войны.

Напомним, на днях Швеция подтвердила намерение присоединиться к Соглашению о создании Специального трибунала по вопросам преступления агрессии России.

Также в этом месяце стало известно, что Швеция передаст Украине современные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2.