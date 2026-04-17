В Венгрии партии договорились, когда Мадьяр может стать премьер-министром

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр встретился с представителями партий, прошедших в парламент, и договорился с ними о дате утверждения нового правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает HVG.

На консультациях присутствовали представители "Тисы", "Фидес", Христианско-демократической народной партии и Mi Hazánk ("Наша Родина"). Премьер-министра Виктора Орбана на встрече не было, а партию представлял руководитель его аппарата Гергей Гуяш.

Участники встречи согласились, что учредительное заседание Национальной ассамблеи состоится 9 мая, и в тот же день будет избран премьер-министр. Согласно конституции Венгрии, обязанность созвать первое заседание парламента принадлежит президенту страны.

На консультациях представители также договорились, что оппозиция получит больше постов вице-президентов в парламенте, чем было ранее – по одному от каждой партии.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем первом после поражения на выборах интервью заявил, что признает свою полную ответственность за результат, который перевел его партию "Фидес" в оппозицию.

Как известно, через несколько часов после закрытия избирательных участков в Венгрии 12 апреля премьер Виктор Орбан после 16 лет у власти признал поражение и поздравил соперников с победой.

На днях президент Венгрии Тамаш Шуйок сообщил лидеру партии "Тиса", победившей на парламентских выборах, Петеру Мадяру, что поручит ему сформировать новое правительство.

