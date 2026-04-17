У ЄС назвали заяви Росії про участь країн Балтії та Фінляндії в "агресії проти РФ" бездоказовими

Заяви російських посадовців, включаючи секретаря Ради безпеки РФ Сергєя Шойгу, про нібито співучасть держав Балтії та Фінляндії в організації прольотів українських безпілотників для подальших атак території Росії є безпідставними.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" в Брюсселі, заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер.

Росія дозволяє собі безпідставні звинувачення на адресу європейських держав, впевнені у ЄС.

"Хотіла би вказати на заяви, які ми також бачили, де саме ці (звинувачені Росією. – "ЄП") держави-члени чітко відкидають це безпідставне твердження. Отже, немає жодних доказів на підтримку цих заяв", – заявила Гіппер.

Вона зауважила, що "цілком очевидно, що такі заяви є частиною російського інформаційного посібника".

"Вони створюють приводи для ескалації та підривають регіональну безпеку. Нічого нового", – зробила висновок речниця Єврокомісії.

Як раніше повідомляли, секретар Ради безпеки РФ Сергєй Шойгу заявив, що Фінляндія та держави Балтії "є відкритими співучасниками агресії проти Росії", нібито допомагаючи українським безпілотникам досягати російської території через їхній повітряний простір.

Раніше російська пропаганда активно розганяла твердження, що країни Балтії та Польща нібито дозволили Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по портах РФ довкола Петербурга, а в МЗС РФ заявили, що "зробили попередження" державам Балтії.

Також у Міноборони Росії опублікували перелік нібито адрес у Європі, де розташовані підприємства спільного з Україною виробництва БпЛА, натякаючи на "заходи у відповідь".