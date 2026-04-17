В ЕС назвали заявления России об участии Балтии и Финляндии в "агрессии против РФ" бездоказательными

Заявления российских чиновников, включая секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, о якобы соучастии государств Балтии и Финляндии в организации пролетов украинских беспилотников для дальнейших атак территории России безосновательны.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" в Брюсселе, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер.

Россия позволяет себе безосновательные обвинения в адрес европейских государств, уверены в ЕС.

"Хотела бы указать на заявления, которые мы также видели, где именно эти (обвиненные Россией. – "ЕП") государства-члены четко отвергают это безосновательное утверждение. Итак, нет никаких доказательств в поддержку этих заявлений", – заявила Хиппер.

Она отметила, что "совершенно очевидно, что такие заявления являются частью российского информационного пособия".

"Они создают поводы для эскалации и подрывают региональную безопасность. Ничего нового", – сделала вывод пресс-секретарь Еврокомиссии.

Как ранее сообщалось, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Финляндия и государства Балтии "являются открытыми соучастниками агрессии против России", якобы помогая украинским беспилотникам достигать российской территории через их воздушное пространство.

Ранее российская пропаганда активно разгоняла утверждение, что страны Балтии и Польша якобы позволили Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по портам РФ вокруг Петербурга, а в МИД РФ заявили, что "сделали предупреждение" государствам Балтии.

Также в Минобороны России опубликовали перечень якобы адресов в Европе, где расположены предприятия совместного с Украиной производства БпЛА, намекая на "ответные меры".