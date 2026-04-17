Президент Румынии: наши спецслужбы оказали киберподдержку Молдове во время выборов
Президент Румынии Никушор Дан заявил, что румынские спецслужбы оказали "решающую поддержку" в киберпространстве во время парламентских выборов в Молдове.
Об этом он рассказал в интервью Europa FM, цитирует Newsmaker, пишет "Европейская правда".
По его словам, Румыния через Национальное управление кибербезопасности "помогла защитить избирательную инфраструктуру и государственные системы от кибератак".
В частности, он отметил, что Национальное управление кибербезопасности обезопасило голосование в диаспоре.
"В киберсфере они оказали решающую поддержку на выборах в Молдове, подчеркиваю, именно в киберсфере, а не влияли на сам избирательный процесс", – добавил Дан.
Осенью президент Молдовы Майя Санду предупредила, что Россия будет искать новые методы влияния на страну с целью дестабилизации ситуации.
Недавно писали, что Молдова предлагает европейским странам, которые ожидают выборов, помощь в противодействии кампаниям России по дезинформации и дестабилизации.