Президент Румынии: наши спецслужбы оказали киберподдержку Молдове во время выборов

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что румынские спецслужбы оказали "решающую поддержку" в киберпространстве во время парламентских выборов в Молдове.

Об этом он рассказал в интервью Europa FM, цитирует Newsmaker, пишет "Европейская правда".

По его словам, Румыния через Национальное управление кибербезопасности "помогла защитить избирательную инфраструктуру и государственные системы от кибератак".

В частности, он отметил, что Национальное управление кибербезопасности обезопасило голосование в диаспоре.

"В киберсфере они оказали решающую поддержку на выборах в Молдове, подчеркиваю, именно в киберсфере, а не влияли на сам избирательный процесс", – добавил Дан.

Осенью президент Молдовы Майя Санду предупредила, что Россия будет искать новые методы влияния на страну с целью дестабилизации ситуации.

Недавно писали, что Молдова предлагает европейским странам, которые ожидают выборов, помощь в противодействии кампаниям России по дезинформации и дестабилизации.