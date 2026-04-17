СМИ: в ЕС предупреждают о риске возрождения "Исламского государства" в Сирии

В Европейском Союзе растут опасения относительно ситуации с безопасностью в Сирии, поскольку ЕС, США, Турция, Египет и Иордания принимают меры, чтобы предотвратить возрождение террористических сетей "Исламского государства" (ИГИЛ) в регионе.

Об этом шла речь на заседании рабочей группы по вопросам терроризма, сообщил Euractiv представитель Европейской комиссии, передает "Европейская правда".

Как отмечается, во время встречи представители Европейской службы внешних действий сообщили дипломатам ЕС, что только в прошлом месяце ИГИЛ совершила 34 нападения в Сирии.

Они отметили, что группировка сохраняет оперативный потенциал.

После вывода курдских сил в январе из сирийского лагеря Аль-Хол произошел массовый побег заключенных, связанных с ИГИЛ. По оценкам разведки США, сейчас в Сирии действует 15-20 тысяч человек, среди которых есть сторонники ИГИЛ.

"Иностранные боевики-террористы представляют серьезную угрозу безопасности, особенно те, кто связан с "Исламским государством" и находится на северо-востоке Сирии", – заявил представитель Еврокомиссии.

Кроме деятельности иностранных боевиков, Брюссель обеспокоен судьбой европейцев, среди которых, как сообщается, есть граждане Германии и Франции, находящиеся среди заключенных ИГИЛ, переведенных из Сирии в Ирак, где им может грозить смертная казнь.

Как сообщили двое дипломатов, после встречи дипломаты ЕС приняли документ под названием "Сирия и Ирак: подход ЕС к борьбе с терроризмом в рамках Глобальной коалиции против ДАИШ (сокращение от названия указанной экстремистской группировки на арабском языке – "аль-Даула аль-Исламия фи аль-Ирак ва аль-Шам")".

В шестистраничном документе изложены "стратегический контекст, ключевые вызовы и последствия" для ЕС, связанные с потенциальным возрождением ДАИШ.

Напомним, немецкий канцлер Фридрих Мерц стремится, чтобы до 80% из более 900 тысяч сирийцев, находящихся в Германии, вернулись на родину.

Немецкий министр внутренних дел Александр Добриндт ранее заявил, что правительство хочет достичь соглашения с Сирией о депортации лиц, которые просили об убежище, но их заявления отклонили.