Чи залишились у Трампа союзники у Європі і що з ними не так

Нищівна поразка Віктора Орбана на виборах в Угорщині стала ударом для європейської правиці.

Дональд Трамп втратив вірного союзника, яких у нього лишилось не так вже й багато. А з тими, хто залишився, президент США може в будь-який момент "побити горщики", як це сталося з італійською прем’єркою Джорджею Мелоні.

Тим паче, що провал Орбана засвідчив для європейських правих те, що підтримка Трампа зовсім не означає електорального успіху в Європі, а радше навпаки.

Про те, на кого ще у Європі може покластися Дональд Трамп і чому європейських соратників може стати ще менше, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Іванни Костіної Останні друзі Трампа: хто з європейських політиків лишається в орбіті президента США. Далі – стислий її виклад.

Першим на думку спадає президент Польщі Кароль Навроцький.

Перемога у 2025 році консервативного кандидата не в останню чергу стала можливою завдяки прямій підтримці американського лідера.

Тож польський президент мав підстави розраховувати на особливе ставлення Білого дому. Зокрема, на тлі розмов про можливе виведення військ США з Європи, переконувати у збереженні їх присутності у Польщі.

Проте ця підтримка має свою ціну.

Перебуваючи на посаді, Кароль Навроцький намагався триматися у фарватері публічної підтримки американського президента.

Поступово статус "однодумця Трампа" перетворюється для президента Польщі з активу на проблему. І не виключено, що у світлі наближення парламентських виборів 2027 року подальша сліпа підтримка польською правицею політики Трампа виглядатиме вже не настільки очевидною.

Чи можна віднести до кола "друзів Трампа" європейських політиків, які були союзниками Віктора Орбана?

Частково так. Зокрема, варто згадати лідера Словенської демократичної партії Янеза Яншу, який незабаром може повернутися на посаду прем'єра Словенії (країни, до якої Трамп має особливий сентимент черед походження його дружини).

Другий "друг друга" – прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш. Тим більше, на парламентські вибори наприкінці минулого року він йшов з іміджем "чеського Трампа".

Втім, Бабіш ще меншою мірою готовий йти на конфлікт із євроінституціями. А на додачу – має потенційний конфлікт із Трампом, прописавши у держбюджеті-2026 зниження витрат на оборону до рівня нижче 2% ВВП.

Ще один друг Орбана, який дуже хотів подружитися з Трампом, – прем'єр Словаччини Роберт Фіцо.

Він не може похизуватися рівнем особистої підтримки з боку Дональда Трампа, який був в Орбана чи є у Навроцького.

Проте все ж погляди Фіцо значною мірою перетинаються з політикою Трампа. Та й орієнтований на "всі чотири сторони світу" світогляд словацького прем'єра вказує на його прагнення мати добрі стосунки і з американським лідером.

Фіцо завжди прагнув ладнати з Трампом, хоч це у нього не завжди виходить.

Ще зовсім нещодавно до найбільших друзів Трампа в Європі можна було сміливо віднести прем'єрку Італії Джорджу Мелоні, але останнім часом вона почала дистанціюватися від американського лідера.

"З будь-ким, хто відмовив нам у допомозі щодо ситуації з Іраном, у нас немає таких самих відносин", – заявив американський президент.

А роком раніше розбився "броманс" Дональда Трампа з лідером британської партії Reform UK Найджелом Фараджем.

Розмежування Трампа з колишніми союзниками лише підкреслило загальну тенденцію європейської правиці до дистанціювання від президента США.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен, член націоналістичної партії "Новий фламандський альянс" і критик імміграції, назвав у соцмережах візит віцепрезидента США Джей Ді Венса на підтримку Орбана "справді дурним передвиборчим ходом": "Прихильники MAGA справді повинні припинити вести кампанію на міжнародному рівні, бо всі, кого вони підтримують, і все, що вони підтримують, програють вибори".

