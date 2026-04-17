Остались ли у Трампа союзники в Европе и что с ними не так

Разгромное поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии стало ударом для европейских правых.

Дональд Трамп лишился верного союзника, которых у него осталось не так уж и много. А с теми, кто остался, президент США может в любой момент "поругаться", как это случилось с итальянской премьеркой Джорджией Мелони.

Тем более что провал Орбана показал европейским правым, что поддержка Трампа вовсе не означает электорального успеха в Европе, а скорее наоборот.

О том, на кого еще в Европе может положиться Дональд Трамп и почему европейских соратников может стать еще меньше, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Иванны Костиной

Первым на ум приходит президент Польши Кароль Навроцкий.

Победа консервативного кандидата в 2025 года стала возможной не в последнюю очередь благодаря прямой поддержке американского лидера.

Поэтому у польского президента были основания рассчитывать на особое отношение Белого дома. В частности, на фоне разговоров о возможном выводе войск США из Европы, убеждать в сохранении их присутствия в Польше.

Однако эта поддержка имеет свою цену.

Находясь в должности Кароль Навроцкий старался держаться в фарватере публичной поддержки американского президента.

Постепенно статус "единомышленника Трампа" превращается для президента Польши из актива в проблему. И не исключено, что в свете приближения парламентских выборов 2027 года дальнейшая слепая поддержка польской правой политики Трампа будет выглядеть уже не столь очевидной.

Можно ли отнести к кругу "друзей Трампа" европейских политиков, которые были союзниками Виктора Орбана?

Отчасти да. В частности, стоит упомянуть лидера Словенской демократической партии Янеза Яншу, который в скором времени может вернуться на пост премьера Словении (страны, к которой у Трампа особые чувства из-за происхождения его жены).

Второй "друг друга" – премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Тем более, что на парламентские выборы в конце прошлого года он шел с имиджем "чешского Трампа".

Впрочем, Бабиш еще в меньшей степени готов идти на конфликт с евроинститутами. А в придачу – имеет потенциальный конфликт с Трампом, записав в госбюджет-2026 сокращение расходов на оборону до уровня ниже 2% ВВП.

Еще один друг Орбана, который очень хотел подружиться с Трампом, – премьер Словакии Роберт Фицо.

Он не может похвастаться таким уровнем личной поддержки со стороны Дональда Трампа, каким обладал Орбан или обладает Навроцкий.

Тем не менее, взгляды Фицо в значительной степени пересекаются с политикой Трампа. Да и ориентированное на "все четыре стороны света" мировоззрение словацкого премьера указывает на его стремление поддерживать хорошие отношения и с американским лидером.

Фицо всегда стремился ладить с Трампом, хотя у него это не всегда получается.

Еще совсем недавно к числу ближайших друзей Трампа в Европе можно было смело отнести премьер-министра Италии Джорджию Мелони, но в последнее время она начала дистанцироваться от американского лидера.

"С теми, кто отказал нам в помощи по ситуации с Ираном, у нас нет прежних отношений", – заявил американский президент.

А годом ранее разбился "броманс" Дональда Трампа с лидером британской партии Reform UK Найджелом Фараджем.

Разрыв Трампа с бывшими союзниками лишь подчеркнул общую тенденцию европейских правых к дистанцированию от президента США.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен, член националистической партии "Новый фламандский альянс" и критик иммиграции, назвал в соцсетях визит вице-президента США Джей Ди Венса в поддержку Орбана "действительно глупым предвыборным ходом": "Сторонники MAGA действительно должны прекратить вести кампанию на международном уровне, потому что все, кого они поддерживают, и все, что они поддерживают, проигрывают выборы".

