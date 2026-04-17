ЗМІ: ЄС протестує механізм оборони за зразком НАТО на випадок дій без США

Європейський Союз проведе симуляції роботи свого механізму взаємної допомоги на випадок нападу – положення, закріплене в засновницькому договорі, яке набуло особливої актуальності на тлі напруженості в НАТО.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За словами високопосадовця ЄС, ці навчання імітуватимуть процес ухвалення рішень у разі, якщо одна з країн-членів звернеться до решти країн ЄС за військовою підтримкою.

Навчання відбудуться за участю послів країн ЄС у Брюсселі, а потім на зустрічі міністрів оборони в травні на Кіпрі, повідомив співрозмовник.

Ця тема також буде обговорюватися на неформальному саміті лідерів країн ЄС, який відбудеться наступного тижня на Кіпрі.

Ці зусилля підкреслюють, як Європа реагує на розрив трансатлантичних зв'язків після погроз Дональда Трампа вийти з НАТО

Згідно зі статтею 42.7 договору про ЄС, якщо держава-член стає "жертвою збройної агресії на своїй території", інші держави-члени мають "зобов’язання надавати допомогу та сприяння всіма наявними в їхньому розпорядженні засобами".

У публікації зазначено, що це формулювання є жорсткішим, ніж стаття 5 НАТО, яка передбачає, що в разі збройного нападу на одного з членів Альянсу інші члени зобов’язуються вжити "таких заходів, які вважатимуть за необхідні", включаючи, але не обмежуючись, застосуванням збройної сили.

Однак у ЄС немає військової потужності та структур НАТО, щоб підкріпити це. Положення ЄС було задіяно лише один раз – Францією після терористичних атак 2015 року. На початку 2026 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС втілити це положення в життя.

Кіпр, який не є членом НАТО через давній конфлікт із Туреччиною, що входить до НАТО, особливо зацікавлений у зміцненні положення ЄС про взаємну допомогу після того, як на початку травня іранський дрон завдав удару по британській військовій базі на острові.

ЗМІ раніше повідомляли, що європейські посадовці дедалі активніше обговорюють план "європейського НАТО" на тлі погроз американського президента Дональда Трампа вивести США з Альянсу.

Трамп заявляв, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.

Держсекретар США Марко Рубіо сказав, що після завершення конфлікту в Ірані Сполучені Штати переглянуть необхідність членства у НАТО.