СМИ: ЕС протестирует механизм обороны по образцу НАТО на случай действий без США

Европейский Союз проведет симуляции работы своего механизма взаимной помощи на случай нападения – положение, закрепленное в учредительном договоре, которое приобрело особую актуальность на фоне напряженности в НАТО.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По словам высокопоставленного чиновника ЕС, эти учения будут имитировать процесс принятия решений в случае, если одна из стран-членов обратится к остальным странам ЕС за военной поддержкой.

Учения пройдут с участием послов стран ЕС в Брюсселе, а затем на встрече министров обороны в мае на Кипре, сообщил собеседник.

Эта тема также будет обсуждаться на неформальном саммите лидеров стран ЕС, который состоится на следующей неделе на Кипре.

Эти усилия подчеркивают, как Европа реагирует на разрыв трансатлантических связей после угроз Дональда Трампа выйти из НАТО

Согласно статье 42.7 договора о ЕС, если государство-член становится "жертвой вооруженной агрессии на своей территории", другие государства-члены имеют "обязательства оказывать помощь и содействие всеми имеющимися в их распоряжении средствами".

В публикации указано, что эта формулировка является более жесткой, чем статья 5 НАТО, которая предусматривает, что в случае вооруженного нападения на одного из членов Альянса другие члены обязуются принять "такие меры, которые сочтут необходимыми", включая, но не ограничиваясь, применением вооруженной силы.

Однако у ЕС нет военной мощи и структур НАТО, чтобы подкрепить это. Положение ЕС было задействовано только один раз – Францией после террористических атак 2015 года. В начале 2026 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС воплотить это положение в жизнь.

Кипр, который не является членом НАТО из-за давнего конфликта с Турцией, входящей в НАТО, особенно заинтересован в укреплении положения ЕС о взаимной помощи после того, как в начале мая иранский дрон нанес удар по британской военной базе на острове.

СМИ ранее сообщали, что европейские чиновники все активнее обсуждают план "европейского НАТО" на фоне угроз американского президента Дональда Трампа вывести США из Альянса.

Трамп заявлял, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что после завершения конфликта в Иране Соединенные Штаты пересмотрят необходимость членства в НАТО.