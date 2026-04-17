ЄС наполягає на безоплатному судноплавстві через Ормузьку протоку

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас наголосила на тому, що транзит Ормузькою протокою має залишатися безоплатним.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

За словами Каллас, саме на цьому наголосили світові лідери у заклику щодо відновлення роботи протоки, маючи на увазі паризьку конференцію за участі близько 30 країн стосовно розблокування судноплавства через Ормузьку протоку.

"Будь-яка схема оплати за прохід створить небезпечний прецедент для світових морських шляхів. Іран має відмовитися від будь-яких планів щодо стягнення транзитних зборів", – зазначила вона.

Каллас запевнила, що Європа виконає свою роль у відновленні вільного руху енергоносіїв та торгівлі, щойно настане перемир’я.

Писали, що президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 17 квітня, візьме участь у зустрічі щодо Ормузької протоки під головуванням Франції та Великої Британії. Він долучиться по відеозв’язку.

Президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністри Британії та Італії Кір Стармер та Джорджа Мелоні, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц візьмуть особисто участь у засіданні. Решта європейців, а також учасники з Близького Сходу та Південної Америки, долучаться по відеозв’язку.

Варто зазначити, що ця зустріч буде проходити на тлі того, як міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що відповідно до умов перемир’я в Лівані прохід для всіх торгових суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на час припинення вогню.

Американський президент Дональд Трамп у відповідь на таке оголошення заявив, що блокада іранських портів "залишатиметься в повній силі та дії" до того часу, поки угода США та Ірану "не буде виконана на 100%".