ЕС настаивает на бесплатном судоходстве через Ормузский пролив

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас отметила, что транзит через Ормузский пролив должен оставаться бесплатным.

Об этом она написала в соцсети Х, передает "Европейская правда".

По словам Каллас, именно на этом сделали акцент мировые лидеры в призыве к возобновлению свободного судоходства через пролив, имея в виду парижскую конференцию с участием около 30 стран.

"Любая схема оплаты за проход создаст опасный прецедент для мировых морских путей. Иран должен отказаться от любых планов по взиманию транзитных сборов", – отметила она.

Каллас заверила, что Европа выполнит свою роль в восстановлении свободного движения энергоносителей и торговли, как только наступит перемирие.

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 17 апреля, примет участие во встрече по Ормузскому проливу под председательством Франции и Великобритании. Он присоединится по видеосвязи.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, а также канцлер Германии Фридрих Мерц примут личное участие в заседании. Остальные европейцы, а также участники из Ближнего Востока и Южной Америки, присоединятся по видеосвязи.

Стоит отметить, что эта встреча будет проходить на фоне того, как министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в соответствии с условиями перемирия в Ливане проход для всех торговых судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на время прекращения огня.

Американский президент Дональд Трамп в ответ на такое объявление заявил, что блокада иранских портов "будет оставаться в полной силе и действии" до тех пор, пока соглашение США и Ирана "не будет выполнено на 100%".