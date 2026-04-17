Фінляндія привітала рішення Ірану щодо Ормузької протоки
Президент Фінляндії Александр Стубб привітав рішення Ірану щодо відкриття Ормузької протоки.
Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
Стубб привітав заяву Ірану про відкриття Ормузької протоки відповідно до умов перемир’я в Лівані.
"Тривалі рішення вимагають дипломатичних зусиль", – акцентував президент Фінляндії.
Також він взяв участь у віртуальному саміті, присвяченому відновленню свободи судноплавства в Ормузькій протоці під головуванням Британії та Франції.
"Фінляндія готова працювати над рішенням, яке забезпечить стабільність у регіоні та відповідатиме нормам міжнародного права", – додав Стубб.
Президент Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі щодо Ормузької протоки. Він долучиться по відеозв’язку.
Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас наголосила на тому, що транзит Ормузькою протокою має залишатися безоплатним.