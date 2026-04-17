Фінляндія привітала рішення Ірану щодо Ормузької протоки

Президент Фінляндії Александр Стубб привітав рішення Ірану щодо відкриття Ормузької протоки.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Стубб привітав заяву Ірану про відкриття Ормузької протоки відповідно до умов перемир’я в Лівані.

"Тривалі рішення вимагають дипломатичних зусиль", – акцентував президент Фінляндії.

Також він взяв участь у віртуальному саміті, присвяченому відновленню свободи судноплавства в Ормузькій протоці під головуванням Британії та Франції.

"Фінляндія готова працювати над рішенням, яке забезпечить стабільність у регіоні та відповідатиме нормам міжнародного права", – додав Стубб.

Президент Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі щодо Ормузької протоки. Він долучиться по відеозв’язку.

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас наголосила на тому, що транзит Ормузькою протокою має залишатися безоплатним.