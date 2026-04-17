Финляндия приветствовала решение Ирана по Ормузскому проливу

Президент Финляндии Александр Стубб приветствовал решение Ирана об открытии Ормузского пролива.

"Длительные решения требуют дипломатических усилий", – акцентировал президент Финляндии.

Также он принял участие в виртуальном саммите, посвященном восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе под председательством Британии и Франции.

"Финляндия готова работать над решением, которое обеспечит стабильность в регионе и будет соответствовать нормам международного права", – добавил Стубб.

Президент Владимир Зеленский примет участие во встрече по Ормузскому проливу. Он присоединится по видеосвязи.

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас отметила, что транзит по Ормузскому проливу должен оставаться бесплатным.