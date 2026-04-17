Литва готова зробити внесок в убезпечення Ормузької протоки

Президент Гітанас Науседа заявив про готовність Литви долучитися до убезпечення судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це він сказав під час зустрічі в Парижі, присвяченій відновленню свободи судноплавства в Ормузькій протоці під головуванням Британії та Франції, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Науседа наголосив, що Литва готова розглянути різні форми підтримки. Також він зазначив, що Вільнюс розглядає Іран як загрозу безпеці та стабільності, так само як і Росію та Білорусь.

"Я вважаю, що всі країни коаліції згодні з тим, що ядерний потенціал Ірану становить загрозу трансатлантичній безпеці. Іранський режим також сприяє війні Росії проти України. Тому ми маємо бути готові негайно розглянути шляхи підтримки Сполучених Штатів у забезпеченні стабільності в Ормузькій протоці", – заявив Науседа.

Окрім цього, він також наголосив на необхідності підтримувати тісну трансатлантичну співпрацю та діалог зі Сполученими Штатами.

Варто зазначити, що зустріч у Парижі проходить на тлі того, як міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що відповідно до умов перемир’я в Лівані прохід для всіх торгових суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на час припинення вогню.

Американський президент Дональд Трамп у відповідь на таке оголошення заявив, що блокада іранських портів "залишатиметься в повній силі та дії" до того часу, поки угода США та Ірану "не буде виконана на 100%".

Після цього прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що "як тільки дозволять умови", Франція та Велика Британія розпочнуть суто оборонну військову місію з метою "захисту свободи судноплавства" в Ормузькій протоці.

Прем’єр-міністерка Італія Джорджа Мелоні заявила, що її країна надасть "морські підрозділи" для оборонної місії в Ормузькій протоці, Німеччина також заявила про свою участь.