Литва готова внести вклад в обеспечение безопасности Ормузского пролива

Президент Гитанас Науседа заявил о готовности Литвы присоединиться к обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Об этом он сказал во время встречи в Париже, посвященной восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе под председательством Великобритании и Франции, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Науседа подчеркнул, что Литва готова рассмотреть различные формы поддержки. Также он отметил, что Вильнюс рассматривает Иран как угрозу безопасности и стабильности, так же как и Россию и Беларусь.

"Я считаю, что все страны коалиции согласны с тем, что ядерный потенциал Ирана представляет угрозу трансатлантической безопасности. Иранский режим также способствует войне России против Украины. Поэтому мы должны быть готовы немедленно рассмотреть пути поддержки Соединенных Штатов в обеспечении стабильности в Ормузском проливе", – заявил Науседа.

Кроме того, он также подчеркнул необходимость поддерживать тесное трансатлантическое сотрудничество и диалог с Соединенными Штатами.

Стоит отметить, что встреча в Париже проходит на фоне того, как министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в соответствии с условиями перемирия в Ливане проход для всех торговых судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на время прекращения огня.

Американский президент Дональд Трамп в ответ на такое заявление заявил, что блокада иранских портов "останется в полной силе и действии" до тех пор, пока соглашение между США и Ираном "не будет выполнено на 100%".

После этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "как только позволят условия", Франция и Великобритания начнут исключительно оборонительную военную миссию с целью "защиты свободы судоходства" в Ормузском проливе.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страна предоставит "морские подразделения" для оборонной миссии в Ормузском проливе, Германия также заявила о своем участии.