ЗМІ: Франція та Греція продовжать оборонний договір і розширять співпрацю

Франція та Греція мають намір продовжити дію свого оборонного пакту наступного тижня на тлі прагнень Європи ще більше зміцнити свою стратегію стримування.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Джерела агентства розповіли, що обидві країни планують продовжити дію оборонної угоди – вперше підписаної у 2021 році – ще на п’ять років.

Президент Франції Емманюель Макрон відвідає Афіни наступного тижня після саміту лідерів Європейського Союзу на Кіпрі.

Він зустрінеться з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, щоб ратифікувати продовження оборонного пакту.

Крім того, обидві сторони мають намір підписати угоди про подальше посилення співпраці в таких сферах, як зовнішня політика, цивільний захист та економіка, зазначив один із співрозмовників.

Оборонний пакт, який мають узгодити Макрон і Міцотакіс наступного тижня, також міститиме нове положення, що передбачатиме автоматичне продовження дії пакту в майбутньому, додало одне із джерел.

Нагадаємо, у січні минулого року міністр оборони Греції Нікос Дендіас попросив французького посла в Афінах пояснити інформацію про те, що Париж готовий продати Туреччині ракети METEOR.

Для грецького уряду суперечливо, що країна-виробник продає системи озброєнь двом країнам, які мають між собою розбіжності.

Повідомляли також, що Греція підписала угоду про закупівлю 16 протикорабельних ракет у Франції.