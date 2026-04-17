СМИ: Франция и Греция продлят оборонный договор и расширят сотрудничество

Франция и Греция намерены продлить действие своего оборонного пакта на следующей неделе на фоне стремления Европы ещё больше укрепить свою стратегию сдерживания.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Источники агентства рассказали, что обе страны планируют продлить действие оборонного соглашения – впервые подписанного в 2021 году – еще на пять лет.

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Афины на следующей неделе после саммита лидеров Европейского Союза на Кипре.

Он встретится с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, чтобы ратифицировать продление оборонного пакта.

Кроме того, обе стороны намерены подписать соглашения о дальнейшем укреплении сотрудничества в таких сферах, как внешняя политика, гражданская защита и экономика, отметил один из собеседников.

Оборонный пакт, который должны согласовать Макрон и Мицотакис на следующей неделе, также будет содержать новое положение, предусматривающее автоматическое продление действия пакта в будущем, добавил один из источников.

Напомним, в январе прошлого года министр обороны Греции Никос Дендиас попросил французского посла в Афинах разъяснить информацию о том, что Париж готов продать Турции ракеты METEOR.

Для греческого правительства противоречиво, что страна-производитель продает системы вооружений двум странам, между которыми существуют разногласия.

Также сообщалось, что Греция подписала соглашение о закупке 16 противокорабельных ракет у Франции.