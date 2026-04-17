Мерц: США должны принять участие в международной миссии в Ормузском проливе

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что США должны присоединиться к международной миссии по защите Ормузского пролива.

Заявление главы немецкого правительства приводит DW, сообщает "Европейская правда".

В контексте потенциальной миссии Мерц отметил, что его страна может оказать помощь в виде разведки и разминирования.

Он добавил, что для этого ему потребуется решение федерального правительства, мандат от немецкого Бундестага и "продуманная военная концепция".

"Поэтому мы примем участие в дальнейших обсуждениях военного планирования, которые сейчас проходят, и также хотели бы, чтобы, если это возможно, к ним присоединились Соединенные Штаты Америки. Мы считаем, что это было бы желательно", – подчеркнул канцлер.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в соответствии с условиями перемирия в Ливане проход для всех торговых судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на время прекращения огня.

Американский президент Дональд Трамп в ответ на такое заявление заявил, что блокада иранских портов "останется в полной силе и действии" до тех пор, пока соглашение США и Ирана "не будет выполнено на 100%".

После этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "как только позволят условия", Франция и Великобритания начнут исключительно оборонительную военную миссию с целью "защиты свободы судоходства" в Ормузском проливе.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что ее страна предоставит "морские подразделения" для оборонной миссии в Ормузском проливе, Германия также заявила о своем участии.