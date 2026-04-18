У Румунії почали розслідування через допис про збір коштів на вбивство президента

В Румунії поліція розпочала розслідування після того, як чоловік написав у соціальній мережі, що збирає кошти на вбивство президента Нікушора Дана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Як зазначено, чоловік написав, збирає кошти на вбивство президента Нікушора Дана, зазначаючи, що "кожен лей має значення". У коментарях багато людей запитували, куди можна переказати гроші.

"З огляду на зображення, що з’явилися у публічному просторі в соціальній мережі, де молодий чоловік опублікував допис про те, що організовує збір коштів на вбивство державного діяча, повідомляємо, що поліцейські округу Тіміш розпочали розслідування з власної ініціативи та проводять перевірки з метою встановлення фактичних обставин та вжиття необхідних правових заходів", – зазначили правоохоронці.

Поліція перевіряє автентичність акаунта та обставини, за яких було опубліковано допис у Facebook, щоб встановити, чи існує реальна загроза.

Крім того, правоохоронці намагаються розшукати чоловіка, який написав це повідомлення, щоб притягнути його до відповідальності згідно із законом.

