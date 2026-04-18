В Румынии начали расследование из-за поста о сборе средств на убийство президента

В Румынии полиция начала расследование после того, как мужчина написал в социальной сети, что собирает средства на убийство президента Никушора Дана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Как отмечается, мужчина написал, что собирает средства на убийство президента Никушора Дана, отметив, что "каждый лей имеет значение". В комментариях многие люди спрашивали, куда можно перечислить деньги.

"Учитывая изображения, появившиеся в публичном пространстве в социальной сети, где молодой человек опубликовал пост о том, что организует сбор средств на убийство государственного деятеля, сообщаем, что полицейские округа Тимиш начали расследование по собственной инициативе и проводят проверки с целью установления фактических обстоятельств и принятия необходимых правовых мер", – отметили правоохранители.

Полиция проверяет подлинность аккаунта и обстоятельства, при которых был опубликован пост в Facebook, чтобы установить, существует ли реальная угроза.

Кроме того, правоохранители пытаются разыскать мужчину, написавшего это сообщение, чтобы привлечь его к ответственности в соответствии с законом.

Напомним, в ноябре прошлого года за угрозы президенту Польши задержали 19-летнего студента.

До этого в Польше на три месяца арестовали мужчину, который хотел поджечь офис партии премьера Дональда Туска.