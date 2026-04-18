Латвія може доєднатися до міжнародної місії в Ормузькій протоці

Латвія розглядає можливості участі у забезпеченні свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це заявила латвійська прем’єр-міністерка Евіка Сіліня у своєму Х.

За словами глави уряду, Латвія підтримує міжнародні зусилля щодо забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

"Для досягнення цієї мети нам необхідно співпрацювати зі США. Ми розглядаємо можливості внеску нашої країни", – написала Сіліня.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що відповідно до умов перемир’я в Лівані прохід для всіх торгових суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на час припинення вогню.

Американський президент Дональд Трамп у відповідь на таке оголошення заявив, що блокада іранських портів "залишатиметься в повній силі та дії" до того часу, поки угода США та Ірану "не буде виконана на 100%".

Після цього прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що "як тільки дозволять умови", Франція та Велика Британія розпочнуть суто оборонну військову місію з метою "захисту свободи судноплавства" в Ормузькій протоці.

Прем’єр-міністерка Італія Джорджа Мелоні заявила, що її країна надасть "морські підрозділи" для оборонної місії в Ормузькій протоці, Німеччина також заявила про свою участь.