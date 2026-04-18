Латвия может присоединиться к международной миссии в Ормузском проливе

Латвия рассматривает возможности участия в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе.

Об этом заявила латвийский премьер-министр Эвика Силиня в своем Твиттере.

По словам главы правительства, Латвия поддерживает международные усилия по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе.

"Для достижения этой цели нам необходимо сотрудничать с США. Мы рассматриваем возможности вклада нашей страны", – написала Силиня.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в соответствии с условиями перемирия в Ливане проход для всех торговых судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на время прекращения огня.

Американский президент Дональд Трамп в ответ на такое объявление заявил, что блокада иранских портов "останется в полной силе и действии" до тех пор, пока соглашение США и Ирана "не будет выполнено на 100%".

После этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "как только позволят условия", Франция и Великобритания начнут исключительно оборонительную военную миссию с целью "защиты свободы судоходства" в Ормузском проливе.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что ее страна предоставит "морские подразделения" для оборонной миссии в Ормузском проливе, Германия также заявила о своем участии.