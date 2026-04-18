Європу закликали підготувати план на випадок введення лімітів на авіапаливо

Голова Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА) Віллі Волш закликав Європу розробити "ретельно скоординовані плани" на випадок запровадження лімітів на авіаційне паливо через війну на Близькому Сході.

Його заяву наводить Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

За словами Волша, оцінка Міжнародного енергетичного агентства, згідно з якою запаси авіаційного палива в Європі можуть почати вичерпуватися вже через шість тижнів, змушує "протверезіти".

"Ми також підрахували, що до кінця травня в Європі можуть початися скасування рейсів через брак авіаційного палива. У деяких частинах Азії це вже відбувається", – зазначив він.

Волш додав, що в разі нестачі авіаційного палива "важливо, щоб у влади були чітко узгоджені та скоординовані плани на випадок, якщо знадобиться ввести ліміти".

Прогнозований дефіцит авіаційного палива пов'язаний з фактичною блокадою Іраном Ормузької протоки з моменту початку війни між США та Ізраїлем наприкінці лютого, яка поширилася на весь Близький Схід.

Повідомляли, що Європейська комісія має намір закликати країни ЄС добровільно ділитися авіаційним паливом на тлі побоювань щодо його можливого дефіциту в аеропортах по всій Європі.

Міжнародна рада аеропортів (ACI) попередила 10 квітня, що Європа зіткнеться з дефіцитом авіаційного палива за три тижні, якщо Ормузька протока не буде повністю відкрита.

Авіакомпанія KLM вже скасовує десятки рейсів у межах Європи через зростання цін на авіаційне паливо.