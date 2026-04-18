Европу призвали подготовить план на случай введения лимитов на авиатопливо
Глава Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) Уилли Уолш призвал Европу разработать "тщательно скоординированные планы" на случай введения ограничений на авиационное топливо из-за войны на Ближнем Востоке.
Его заявление приводит Euractiv, сообщает "Европейская правда".
По словам Уолша, оценка Международного энергетического агентства, согласно которой запасы авиационного топлива в Европе могут начать иссякать уже через шесть недель, заставляет "отрезвиться".
"Мы также подсчитали, что к концу мая в Европе могут начаться отмены рейсов из-за нехватки авиационного топлива. В некоторых частях Азии это уже происходит", – отметил он.
Уолш добавил, что в случае нехватки авиационного топлива "важно, чтобы у властей были четко согласованные и скоординированные планы на случай, если понадобится ввести лимиты".
Прогнозируемый дефицит авиационного топлива связан с фактической блокадой Ираном Ормузского пролива с момента начала войны между США и Израилем в конце февраля, которая распространилась на весь Ближний Восток.
Сообщалось, что Европейская комиссия намерена призвать страны ЕС добровольно делиться авиационным топливом на фоне опасений относительно его возможного дефицита в аэропортах по всей Европе.
Международный совет аэропортов (ACI) предупредил 10 апреля, что Европа столкнется с дефицитом авиационного топлива через три недели, если Ормузский пролив не будет полностью открыт.
Авиакомпания KLM уже отменяет десятки рейсов в пределах Европы из-за роста цен на авиационное топливо.