Сенатори США критикують адміністрацію Трампа за послаблення санкцій щодо нафти РФ

У США провідні сенатори-демократи розкритикували адміністрацію президента Дональда Трампа за пом’якшення санкцій щодо російської нафти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У спільній заяві провідні сенатори-демократи, серед яких Чак Шумер, Елізабет Воррен та Джин Шахін, засудили цей "поворот на 180 градусів" і назвали його "ганебним".

"Цього тижня Путін здійснив найбільший на сьогодні повітряний удар по Україні, в результаті якого загинуло 18 осіб, а реакція адміністрації полягає в тому, щоб знову пом’якшити санкції проти Кремля. Який сигнал надсилає цей крок?", – йдеться у заяві сенаторів.

Вони наголосили, що саме господар Кремля отримав найбільшу вигоду від війни в Ірані, яку розпочав Трамп.

"Президент Трамп повинен перестати дозволяти Путіну грати з ним, як з дурнем, і ввести додаткові санкції проти Путіна, який, очевидно, не відчуває достатнього тиску з боку цього президента", – підкреслюється в заяві.

Повідомляли, що США ще на 30 днів скасували санкції щодо російської нафти, яка вже була завантажена на танкери та перебувала в морі.

При цьому варто зазначити, що представники американської адміністрації публічно запевняли, що не збираються продовжувати дію винятків із санкцій для російської нафти.

Зокрема, міністр енергетики США Кріс Райт говорив, що в адміністрації навряд чи нададуть нове виключення, яке дозволить країнам закуповувати російську нафту, на яку накладено санкції, в рамках будь-яких заходів щодо стримування високих цін на паливо.

Згодом міністр фінансів Скотт Бессент також заявляв, що США не збираються продовжувати дію винятків із санкцій для російської нафти.