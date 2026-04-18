В США ведущие сенаторы-демократы раскритиковали администрацию Трампа за смягчение санкций в отношении российской нефти.

В совместном заявлении ведущие сенаторы-демократы, среди которых Чак Шумер, Элизабет Уоррен и Джин Шахин, осудили этот "разворот на 180 градусов" и назвали его "позорным".

"На этой неделе Путин нанес самый крупный на сегодняшний день воздушный удар по Украине, в результате которого погибло 18 человек, а реакция администрации заключается в том, чтобы снова смягчить санкции против Кремля. Какой сигнал посылает этот шаг?", – говорится в заявлении сенаторов.

Они подчеркнули, что именно хозяин Кремля получил наибольшую выгоду от войны в Ираке, которую начал Трамп.

"Президент Трамп должен перестать позволять Путину играть с ним, как с дураком, и ввести дополнительные санкции против Путина, который, очевидно, не чувствует достаточного давления со стороны этого президента", – подчеркивается в заявлении.

Сообщалось, что США еще на 30 дней отменили санкции в отношении российской нефти, которая уже была загружена на танкеры и находилась в море.

При этом стоит отметить, что представители американской администрации публично заверили, что не собираются продлевать действие исключений из санкций для российской нефти.

В частности, министр энергетики США Крис Райт говорил, что в администрации вряд ли предоставят новое исключение, которое позволит странам закупать российскую нефть, на которую наложены санкции, в рамках каких-либо мер по сдерживанию высоких цен на топливо.

Впоследствии министр финансов Скотт Бессент также заявлял, что США не собираются продлевать действие исключений из санкций для российской нефти.