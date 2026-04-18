Макрон повідомив про загибель французького миротворця у Лівані, ще троє поранені

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив про загибель у Лівані французького миротворця внаслідок обстрілу.

Про це він заявив у своєму X, пише "Європейська правда".

Макрон повідомив, що у Лівані загинув французький миротворець Флоріан Монторіо зі складу із 17-го парашутно-інжереного полку міста Монтобан. Ще троє його побратимів отримали поранення та евакуйовані.

Le Sergent-chef Florian Montorio du 17eme régiment du génie parachutiste de Montauban est tombé ce matin au sud-Liban lors d’une attaque contre la FINUL.



Trois de ses frères d’armes sont blessés et ont été évacués.



La Nation s’incline avec respect… – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 18, 2026

"Усі обставини дозволяють припускати, що відповідальність за цей обстріл несе "Хезболла". Франція вимагає від ліванської влади негайного затримання винних та виконання своїх обов’язків", – заявив Емманюель Макрон.

UNIFIL у своїй заяві повідомила, що йдеться про умисний напад на миротворців з боку "недержавних суб’єктів, ймовірно Хезболли", коли ті здійснювали розмінування. Двоє з трьох поранених миротворців мають тяжкі поранення.

Нагадаємо, йдеться про миротворчу місію UNIFIL – Тимчасові сили ООН у Лівані. Французькі миротворці присутні у Лівані в її складі з 1978 року.

За останній час учасники миротворчої місії неодноразово отримували поранення, були також летальні випадки.

2 квітня невідома ракета влучила в штаб італійського контингенту тимчасових сил ООН в Лівані.