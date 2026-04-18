Макрон повідомив про загибель французького миротворця у Лівані, ще троє поранені

Новини — Субота, 18 квітня 2026, 15:55 — Марія Ємець

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив про загибель у Лівані французького миротворця внаслідок обстрілу. 

Про це він заявив у своєму X, пише "Європейська правда". 

Макрон повідомив, що у Лівані загинув французький миротворець Флоріан Монторіо зі складу із 17-го парашутно-інжереного полку міста Монтобан. Ще троє його побратимів отримали поранення та евакуйовані.  

"Усі обставини дозволяють припускати, що відповідальність за цей обстріл несе "Хезболла". Франція вимагає від ліванської влади негайного затримання винних та виконання своїх обов’язків", – заявив Емманюель Макрон. 

UNIFIL у своїй заяві повідомила, що йдеться про умисний напад на миротворців з боку "недержавних суб’єктів, ймовірно Хезболли", коли ті здійснювали розмінування. Двоє з трьох поранених миротворців мають тяжкі поранення. 

Нагадаємо, йдеться про миротворчу місію UNIFIL – Тимчасові сили ООН у Лівані. Французькі миротворці присутні у Лівані в її складі з 1978 року.  

За останній час учасники миротворчої місії неодноразово отримували поранення, були також летальні випадки. 

2 квітня невідома ракета влучила в штаб італійського контингенту тимчасових сил ООН в Лівані. 

