Макрон сообщил о гибели французского миротворца в Ливане, еще трое ранены

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о гибели в Ливане французского миротворца в результате обстрела.

Об этом он заявил в своем X, пишет "Европейская правда".

Макрон сообщил, что в Ливане погиб французский миротворец Флориан Монторио из состава из 17-го парашютно-инженерного полка города Монтобан. Еще трое получили ранения и эвакуированы.

Le Sergent-chef Florian Montorio du 17eme régiment du génie parachutiste de Montauban est tombé ce matin au sud-Liban lors d’une attaque contre la FINUL.



Trois de ses frères d’armes sont blessés et ont été évacués.



La Nation s’incline avec respect… – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 18, 2026

"Все обстоятельства позволяют предполагать, что ответственность за этот обстрел несет "Хезболла".

Франция требует от ливанских властей немедленного задержания виновных и выполнения своих обязанностей", – заявил Эмманюэль Макрон.

UNIFIL в своем заявлении сообщила, что речь идет об умышленном нападении на миротворцев со стороны "негосударственных субъектов, вероятно Хезболлы", когда те осуществляли разминирование. Двое из трех раненых миротворцев имеют тяжелые ранения.

Напомним, речь идет о миротворческой миссии UNIFIL – Временные силы ООН в Ливане. Французские миротворцы присутствуют в Ливане в ее составе с 1978 года.

За последнее время участники миротворческой миссии неоднократно получали ранения, были также летальные случаи.

2 апреля неизвестная ракета попала в штаб итальянского контингента временных сил ООН в Ливане.