Макрон сообщил о гибели французского миротворца в Ливане, еще трое ранены

Новости — Суббота, 18 апреля 2026, 15:55 — Мария Емец

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о гибели в Ливане французского миротворца в результате обстрела.

Об этом он заявил в своем X, пишет "Европейская правда".

Макрон сообщил, что в Ливане погиб французский миротворец Флориан Монторио из состава из 17-го парашютно-инженерного полка города Монтобан. Еще трое получили ранения и эвакуированы.

"Все обстоятельства позволяют предполагать, что ответственность за этот обстрел несет "Хезболла".

Франция требует от ливанских властей немедленного задержания виновных и выполнения своих обязанностей", – заявил Эмманюэль Макрон.

UNIFIL в своем заявлении сообщила, что речь идет об умышленном нападении на миротворцев со стороны "негосударственных субъектов, вероятно Хезболлы", когда те осуществляли разминирование. Двое из трех раненых миротворцев имеют тяжелые ранения.

Напомним, речь идет о миротворческой миссии UNIFIL – Временные силы ООН в Ливане. Французские миротворцы присутствуют в Ливане в ее составе с 1978 года.

За последнее время участники миротворческой миссии неоднократно получали ранения, были также летальные случаи.

2 апреля неизвестная ракета попала в штаб итальянского контингента временных сил ООН в Ливане.

