Сибіга розповів про зустріч з главою МЗС Молдови

Міністри закордонних справ України та Молдови провели зустріч, на якій, серед іншого, обговорили розблокування євроінтеграційного процесу для обох країн з огляду на зміну влади в Угорщині.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів у своєму X очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Сибіга зазначив, що вони з міністром закордонних справ Молдови Міхаєм Попшоєм мали змістовну зустріч. Однією з тем розмови стали результати виборів в Угорщині, де закінчилася "епоха Орбана",

"Ми обговорили результати виборів в Угорщині і нашу зацікавленість у прагматичній співпраці з новим урядом. Очікуємо якнайшвидшого відкриття перших переговорних кластерів у межах вступу до ЄС для наших країн. Важливо також розблокувати позику (ЄС для України – ЄП) на 90 млрд євро і 20-й пакет санкцій", – зазначив Сибіга.

Також він розповів колезі про ситуацію на фронті, з російськими ударами по українських містах та ситуацію у переговорних спробах.

Крім того, говорили про питання двосторонньої співпраці в енергетиці, інфраструктурі та культурі.

"Обговорили також майбутню зустріч Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі 14-15 травня і те, як зробити її новим кроком на шляху до комплексної відповідальності за російські злочини", – додав Сибіга.

Нагадаємо, Україна розраховує, що на цій зустрічі відбудеться голосування щодо угоди про створення Спецтрибуналу для Росії за злочин агресії проти України.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе натякав, що бачить можливість для цього.