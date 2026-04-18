Сибига рассказал о встрече с главой МИД Молдовы

Министры иностранных дел Украины и Молдовы провели встречу, на которой, среди прочего, обсудили разблокирование евроинтеграционного процесса для обеих стран, учитывая смену власти в Венгрии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал в своем X глава МИД Украины Андрей Сибига.

Сибига отметил, что они с министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшоем имели содержательную встречу. Одной из тем разговора стали результаты выборов в Венгрии, где закончилась "эпоха Орбана",

"Мы обсудили результаты выборов в Венгрии и нашу заинтересованность в прагматическом сотрудничестве с новым правительством. Ожидаем скорейшего открытия первых переговорных кластеров в рамках вступления в ЕС для наших стран. Важно также разблокировать заем (ЕС для Украины – ЕП) на 90 млрд евро и 20-й пакет санкций", – отметил Сибига.

Также он рассказал коллеге о ситуации на фронте, с российскими ударами по украинским городам и ситуации в переговорах.

Кроме того, говорили о вопросах двустороннего сотрудничества в энергетике, инфраструктуре и культуре.

"Обсудили также предстоящую встречу Комитета министров Совета Европы в Кишиневе 14-15 мая и то, как сделать ее новым шагом на пути к комплексной ответственности за российские преступления", – добавил Сибига.

Напомним, Украина рассчитывает, что на этой встрече состоится голосование по соглашению о создании Спецтрибунала для России за преступление агрессии против Украины.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе намекал, что видит возможность для этого.