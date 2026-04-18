Мадяр вимагає перевиборів на окрузі, де "Фідес" міг перемогти завдяки його тезці

Лідер партії-переможиці парламентських виборів в Угорщині "Тиса" Петер Мадяр вимагає перевиборів на одномандатному окрузі, де, на його переконання, політсила програла виключно через підставного кандидата з ім’ям Петер Мадяр.

Як повідомляє 444, пише "Європейська правда", з таким закликом він виступив у суботу 18 квітня.

Мадяр закликав до перевиборів на 2-му окрузі у медьє Ваш під кордоном з Австрією, де переміг кандидат партії Орбана "Фідес", випередивши кандидатку "Тиси" на 258 голосів.

На його переконання, кандидатка "Тиси" Вікторія Стромпова не здобула перемогу виключно через те, що у списках був формально незалежний кандидат на ім’я Петер Мадяр, пов’язаний з "Фідес".

За "фальшивого Мадяра" віддали понад 900 голосів, політик переконаний, що у більшості випадків це ошукані його ім’ям прихильники "Тиси".

Мадяр-лідер "Тиси" назвав це "російськими методами у найцинічнішій формі" і вимагає провести оголосити повторне голосування на окрузі.

Про підставного Мадяра зазначають, що він практично не був публічним, проживає не у місті Шарвар (центрі округу), працює в Австрії. До того, як він "зачистив" свої соцмережі, його можна було побачити на спільних фото з провідними членами партії "Фідес", у тому числі Орбаном. Також його 15 березня помітили на провладній демонстрації, хоча в той час він уже був "незалежним кандидатом", пише 444.

Нагадаємо, у ці години в Угорщині завершують опрацювання бюлетенів від виборців за кордоном і тих, які голосували не на "рідних" дільницях.

"Тисі" прогнозують вже 141 мандат у парламенті, навіть якщо результат на досі не порахованих округах з тісною конкуренцією не зміниться на її користь.

Детальніше про угорські особливості підрахунку голосів "ЄвроПравда" розповідала у статті "Система на службі Орбана".

Читайте також, що змінить для України поразка Орбана та чого чекати від Мадяра.