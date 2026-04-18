Мадьяр требует перевыборов на округе, где "Фидес" мог победить благодаря его тезке

Лидер партии-победительницы парламентских выборов в Венгрии "Тиса" Петер Мадьяр требует перевыборов в одномандатном округе, где, по его убеждению, политсила проиграла исключительно из-за подставного кандидата с именем Петер Мадьяр.

Как сообщает 444, пишет "Европейская правда", с таким призывом он выступил в субботу 18 апреля.

Мадьяр призвал к перевыборам на 2-м округе в медье Ваш под границей с Австрией, где победил кандидат партии Орбана "Фидес", опередив кандидата "Тисы" на 258 голосов.

По его убеждению, кандидат "Тисы" Виктория Стромпова не одержала победу исключительно из-за того, что в списках был формально независимый кандидат по имени Петер Мадьяр, связанный с "Фидес".

За "фальшивого Мадьяра" отдали более 900 голосов, политик убежден, что в большинстве случаев это обманутые его именем сторонники "Тисы".

Мадьяр-лидер "Тисы" назвал это "российскими методами в самой циничной форме" и требует объявить повторное голосование в округе.

О подставном Мадьяре отмечают, что он практически не был публичным, проживает не в городе Шарвар (центре округа), работает в Австрии. До того, как он "зачистил" свои соцсети, его можно было увидеть на совместных фото с ведущими членами партии "Фидес", в том числе Орбаном. Также его 15 марта заметили на провластной демонстрации, хотя в то время он уже был "независимым кандидатом", пишет 444.

Напомним, в эти часы в Венгрии завершают обработку бюллетеней от избирателей за рубежом и тех, которые голосовали не на "родных" участках.

"Тисе" прогнозируют уже 141 мандат в парламенте, даже если результат на до сих пор не посчитанных округах с тесной конкуренцией не изменится в ее пользу.

