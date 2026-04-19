Фицо пожаловался, что Литва и Латвия не пропустят его самолет в Москву на 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетовал, что Литва и Латвия не пропустят его самолет через свое воздушное пространство для поездки на военный парад в Москву 9 мая.

Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал в Facebook, передает "Европейская правда".

В мае в Москве состоятся празднования "Дня Победы", и Фицо заявил, что две европейские страны уже объявили, что не пропустят его самолет через свое воздушное пространство.

"Литва и Латвия уже объявили, что не позволят нам пролетать над их территорией во время полета в Москву. Почему? Государства-члены Европейского Союза не позволяют премьер-министру другого государства-члена Европейского Союза летать на эти территории", – сказал он.

Фицо ездил в Москву на этот "праздник" и год назад, несмотря на призывы европейских чиновников, в частности главы внешней политики ЕС Каи Каллас, бойкотировать мероприятие.

"Я уверен, что найду другой маршрут, так же как в прошлом году, когда Эстония сорвала наши планы", – заверил словацкий премьер.

Напомним, в декабре 2024 года Фицо заявил, что считает своим "личным долгом" необходимость поехать в Москву 9 мая 2025 года.

Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.

Фицо добрался до Москвы вечером 8 мая после того, как страны Балтии запретили его самолету пересекать их воздушное пространство.

Тем временем словацкая оппозиция резко раскритиковала премьера за визит в государство-агрессора.