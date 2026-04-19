Кабінет Стармера став на його захист після нових звинувачень у справі щодо експосла у США

Міністри уряду Великої Британії виступили на підтримку прем’єр-міністра Кіра Стармера на тлі посилення закликів до його відставки у зв'язку зі справою експосла Британії у США Пітера Мендельсона.

передає "Європейська правда".

Виступаючи в неділю, 19 квітня, від імені уряду, міністерка з питань технологій Ліз Кендалл заявила, що підтримує Стармера "на 100%", навіть після нових відкриттів щодо справи Мендельсона та Епштейна минулого тижня.

І Кендалл, і віцепрем'єр-міністр Девід Ламмі наголосили, що їхній керівник заблокував би це призначення, якби знав, що Мендельсон не пройшов перевірку на безпеку.

"Стармер є людиною чесною. Він – людина, яка ухвалює правильні рішення щодо важливих питань, що стоять перед країною", – сказала Кендалл.

Противники Стармера поспішили критикувати прем’єра, звинувачуючи його у введенні парламенту в оману.

"Він вважає громадськість дурнями. Ми знаємо, що в резиденції прем'єра знали про те, що Мендельсон не пройшов перевірку, оскільки журналісти повідомили про це ще у вересні минулого року. Це залишає нам два варіанти: або прем'єр-міністр бреше, або він настільки некомпетентний, що не здатний керувати країною", – сказала лідерка парламентської опозиції Великої Британії Кемі Баденох.

Цього тижня стало відомо, що експосол Британії у США перед своїм призначенням на посаду не пройшов перевірку на безпеку, однак посадовці Міністерства закордонних справ не повідомили про це уряд. Стармер був цим "розлючений".

Читайте також: "Чорний лебідь" для Стармера: чи призведе справа Епштейна до відставки прем'єра Британії.