Кабинет Стармера встал на его защиту после новых обвинений по делу об экс-после в США

Министры правительства Великобритании выступили в поддержку премьер-министра Кира Стармера на фоне усиления призывов к его отставке в связи с делом бывшего посла Великобритании в США Питера Мендельсона.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Выступая в воскресенье, 19 апреля, от имени правительства, министр по вопросам технологий Лиз Кендалл заявила, что поддерживает Стармера "на 100%", даже после новых открытий по делу Мендельсона и Эпштейна на прошлой неделе.

И Кендалл, и вице-премьер-министр Дэвид Ламми подчеркнули, что их руководитель заблокировал бы это назначение, если бы знал, что Мендельсон не прошел проверку на безопасность.

"Стармер – честный человек. Он – человек, который принимает правильные решения по важным вопросам, стоящим перед страной", – сказала Кендалл.

Противники Стармера поспешили раскритиковать премьера, обвинив его во введении парламента в заблуждение.

"Он считает общественность дураками. Мы знаем, что в резиденции премьера знали о том, что Мендельсон не прошел проверку, поскольку журналисты сообщили об этом еще в сентябре прошлого года. Это оставляет нам два варианта: либо премьер-министр лжет, либо он настолько некомпетентен, что не способен управлять страной", – сказала лидер парламентской оппозиции Великобритании Кэми Баденох.

На этой неделе стало известно, что экс-посол Великобритании в США перед своим назначением на должность не прошел проверку на безопасность, однако чиновники Министерства иностранных дел не сообщили об этом правительству. Стармер был этим "возмущен".

