ЗМІ: Франція та Греція продовжать безпекову угоду ще на 5 років

Франція та Греція наступного тижня оновлять двосторонню безпекову угоду, продовживши її дію ще на 5 років, на тлі війни в Ірані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Поновлення безпекового пакту між країнами відбудеться під час візиту французького президента Емманюеля Макрона до Греції 24-25 квітня.

Країни підписали угоду про безпеку та оборону у 2021 році. Документ зобов’язує союзників надавати один одному допомогу у разі нападу, а також включає купівлю Афінами трьох фрегатів французького виробництва та близько 24 винищувачів Rafale.

Зазначається, що сторони поновлять угоду ще на п'ять років з автоматичним поновленням після цього, сказав анонімний посадовець.

Макрон та грецький уряд також обговорять питання морської безпеки та Ормузької протоки.

Греція очолює військово-морську місію Європейського Союзу, відповідальну за захист кораблів у Червоному морі, але виступає проти участі в будь-яких військових операціях в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, 18 квітня Іран знову перекрив Ормузьку протоку, критично важливу для експорту нафти з країн Перської затоки, пояснивши це тим, що США не зняли блокаду їхніх портів.

17 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що відповідно до умов перемир’я в Лівані прохід для всіх торгових суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на час припинення вогню.

Однак президент США Дональд Трамп у відповідь на таке оголошення заявив, що блокада іранських портів "залишатиметься в повній силі та дії" до того часу, поки угода США та Ірану "не буде виконана на 100%".