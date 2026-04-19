СМИ: Франция и Греция продлят соглашение о безопасности ещё на 5 лет

Франция и Греция на следующей неделе обновят двустороннее соглашение о безопасности, продлив его действие ещё на 5 лет, на фоне войны в Иране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Обновление пакта о безопасности между странами состоится во время визита французского президента Эммануэля Макрона в Грецию 24-25 апреля.

Страны подписали соглашение о безопасности и обороне в 2021 году. Документ обязывает союзников оказывать друг другу помощь в случае нападения, а также предусматривает покупку Афинами трех фрегатов французского производства и около 24 истребителей Rafale.

Отмечается, что стороны продлят соглашение еще на пять лет с автоматическим продлением после этого, сказал анонимный чиновник.

Макрон и греческое правительство также обсудят вопросы морской безопасности и Ормузского пролива.

Греция возглавляет военно-морскую миссию Европейского Союза, ответственную за защиту кораблей в Красном море, но выступает против участия в любых военных операциях в Ормузском проливе.

Напомним, 18 апреля Иран вновь перекрыл Ормузский пролив, критически важный для экспорта нефти из стран Персидского залива, объяснив это тем, что США не сняли блокаду их портов.

17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в соответствии с условиями перемирия в Ливане проход для всех торговых судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на время прекращения огня.

Однако президент США Дональд Трамп в ответ на такое заявление заявил, что блокада иранских портов "останется в полной силе и действии" до тех пор, пока соглашение между США и Ираном "не будет выполнено на 100%".