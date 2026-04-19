Бабіш виступає за участь Чехії в європейському проєкті ядерного стримування

Чеський прем’єр-міністр Андрей Бабіш висловився за участь Чехії у проєкті європейського ядерного стримування, ініційованого президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють České Noviny.

Глава чеського уряду не пояснив, яким саме чином Прага може долучитися до ініціативи Франції, враховуючи відсутність у неї ядерної зброї.

"Я теж хочу долучитися до ініціативи Емманюеля Макрона, який виголосив чудову промову щодо ядерного стримування. Адже нам, звісно, у Європі потрібні союзники, і Франція для цього ідеально підходить", – сказав Бабіш.

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка у березні, коментуючи ініціативу Макрона, заявив, що країна не має ядерної зброї, тому їй "нікуди приєднатися".

Своєю чергою, президент країни Петр Павел рекомендував уряду Бабіша розпочати консультації з французькими партнерами щодо цього проєкту.

Нагадаємо, 2 березня президент Франції, єдиної на європейському континенті ядерної держави, заявив про плани збільшить кількість французьких ядерних боєголовок та готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.

Макрон назвав вісім країн, зацікавлених у ядерному стримуванні, запропонованому Францією.

Також повідомлялося, що Фінляндія готує зміни до свого законодавства, які дозволять розміщення ядерної зброї країн НАТО на її території.