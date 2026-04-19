Бабиш выступает за участие Чехии в европейском проекте ядерного сдерживания

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался за участие Чехии в проекте европейского ядерного сдерживания, инициированном президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщают České Noviny.

Глава чешского правительства не пояснил, каким именно образом Прага может присоединиться к инициативе Франции, учитывая отсутствие у нее ядерного оружия.

"Я тоже хочу присоединиться к инициативе Эммануэля Макрона, который произнес замечательную речь о ядерном сдерживании. Ведь нам, конечно, в Европе нужны союзники, и Франция для этого идеально подходит", – сказал Бабиш.

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка в марте, комментируя инициативу Макрона, заявил, что страна не имеет ядерного оружия, поэтому ей "некуда присоединиться".

В свою очередь, президент страны Петр Павел рекомендовал правительству Бабиша начать консультации с французскими партнерами по этому проекту.

Напомним, 2 марта президент Франции, единственной на европейском континенте ядерной державы, заявил о планах увеличить количество французских ядерных боеголовок и готовности развернуть ядерное оружие в европейских странах-союзниках.

Макрон назвал восемь стран, заинтересованных в ядерном сдерживании, предложенном Францией.

Также сообщалось, что Финляндия готовит изменения в свое законодательство, которые позволят размещение ядерного оружия стран НАТО на ее территории.