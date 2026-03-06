Фінляндія запровадить закон, який дозволить розгортання ядерної зброї на її території

Міністерство оборони Фінляндії виступило з ініціативою внести зміни до чинного законодавства, щоб дозволити розміщення ядерної зброї на території країни за військової потреби.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє пресслужба Міноборони Фінляндії.

Згідно з чинним законодавством, у Фінляндії заборонене ввезення, транспортування та розміщення ядерної зброї на території країни.

Зазначимо, що цей закон запровадили до того, як країна приєдналася до НАТО у 2023 році.

Нова ініціатива пропонує, щоб ввезення, транспортування, доставлення та розміщення ядерної зброї у Фінляндії було можливим, якщо це пов'язано з військовим захистом країни, колективною обороною НАТО або оборонним співробітництвом.

Більшість країн Альянсу не мають законодавчих обмежень щодо повного впровадження оборони та стримування НАТО, тому ухвалення законопроєкту є частиною реформи, необхідної для інтеграції Фінляндії до блоку.

"Законодавча поправка виведе участь Фінляндії в ядерному стримуванні НАТО на рівень, порівнянний з рівнем найближчих партнерів Фінляндії", – наголосили в уряді.

Підкреслюється, що зміна законодавства не означає, що Фінляндія прагне розмістити ядерну зброю для своєї території.

Очікується, що за поправки проголосує парламент країни.

Нагадаємо, цього тижня президент Франції, єдиної ядерної держави на континенті, Емманюель Макрон оголосив, що Франція збільшить кількість французьких ядерних боєголовок. Він також говорив про готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.

Макрон назвав вісім країн, зацікавлених у ядерному стримуванні, запропонованому Францією.

Також писали, що Франція та Німеччина створили координаційну групу з питань ядерної зброї.