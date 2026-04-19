Трамп анонсировал новые переговоры с Ираном и пригрозил Тегерану новыми ударами

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его представители отправляются в Пакистан на следующий раунд переговоров с Ираном, который состоится в понедельник, 20 апреля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", американский президент сообщил в своей сети Truth Social.

Трамп обвинил Иран в нарушении договоренностей о прекращении огня, указав на атаку на французское и британское суда.

Также он анонсировал новый раунд переговоров в столице Пакистана – Исламабаде, куда американские представители прибудут в понедельник вечером.

Трамп заявил, что Иран "помогает" Вашингтону, заблокировав Ормузский пролив, поскольку, по его словам, из-за этого Тегеран ежедневно теряет 500 миллионов долларов, тогда как США "ничего не теряют".

"Соединенные Штаты ничего не теряют. На самом деле, многие суда сейчас направляются в США, Техас, Луизиану и Аляску, чтобы загрузиться, благодаря КСИР (Корпус стражей Исламской революции – ред.), который всегда хочет быть "крутым парнем"!", – написал он.

Трамп также прибег к очередным угрозам Ирану. Он заявил, что если страна не согласится на мирное соглашение, то США атакуют все иранские электростанции и мосты.

"Мы предлагаем очень справедливое и разумное СОГЛАШЕНИЕ, и я надеюсь, что они его примут, потому что если нет, Соединенные Штаты уничтожат каждую электростанцию и каждый мост в Иране. БОЛЬШЕ НИКАКОГО МИСТЕРА ДОБРОГО ПАРНЯ! Они падут быстро, они падут легко", – написал Трамп.

Ранее президент США заявил, что может не продлевать временное перемирие между США и Ираном, если до среды переговоры не приведут к заключению соглашения об окончательном прекращении боевых действий.

Напомним, 18 апреля Иран снова перекрыл Ормузский пролив, критически важный для экспорта нефти из стран Персидского залива, объяснив это тем, что США не сняли блокаду их портов.

17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в соответствии с условиями перемирия в Ливане проход для всех торговых судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на время прекращения огня.

Однако президент США Дональд Трамп в ответ на такое заявление заявил, что блокада иранских портов "останется в полной силе и действии" до тех пор, пока соглашение между США и Ираном "не будет выполнено на 100%".